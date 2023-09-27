«Интер» должен выиграть и шестой матч на старте Серии А, коэффициент на непроигрыш «Сассуоло» – 3.10
В чемпионате Италии пройдет шестой тур. После пяти лидирует «Интер», не потерявший пока ни одного очка. Разница мячей у команды – 14:1.
«Интер» принимает «Сассуоло». На его победу предлагается низкий коэффициент 1.32, а на успех гостей – 8.60. Х2 в этой игре котируется за 3.50.
Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
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Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?
Как же нервно смотреть матчи против этой команды.
Forza INTER⭐
Ещё поднимутся в таблице, но начало тяжкое.