«Интер» должен выиграть и шестой матч на старте Серии А, коэффициент на непроигрыш «Сассуоло» – 3.10

В чемпионате Италии пройдет шестой тур. После пяти лидирует «Интер», не потерявший пока ни одного очка. Разница мячей у команды – 14:1.

«Интер» принимает «Сассуоло». На его победу предлагается низкий коэффициент 1.32, а на успех гостей – 8.60. Х2 в этой игре котируется за 3.50.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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