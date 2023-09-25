В Греции состоится важный матч «Панатинаикос» – АЕК, но букмекеры совсем не ждут голов

В пятом туре греческой Суперлиги встретятся «Панатинаикос» и АЕК, матч был вынесен на понедельник из-за участия обеих команд в еврокубках. Там они отыграли очень успешно: «Панатинаикос» обыграл «Вильярреал», а АЕК – «Брайтон».

В чемпионате Греции «Панатинаикос» начал с трех побед и идет без пропущенных голов, а у АЕКа – победа и две ничьи. Успех в этой игре необходим, чтобы не отстать от лидирующего «Олимпиакоса», который сыграл уже пять матчей, из которых выиграл четыре.

Букмекеры считают фаворитом «Панатинаикос» – 2.24 на его победу против 3.25 у АЕКа. Но при этом не ждут зрелища – на ТМ2.5 выставлен коэффициент 1.54, а на ТБ2.5 – 2.42. В двух последних матчах между ними голов забито не было.

Игра состоится в 21:00 по московскому времени.

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