СКА проиграл 5 последних матчей из 7, но в гостевой игре против «Адмирала» идет однозначным фаворитом

Теги СКА КХЛ Ставки на спорт Адмирал Ставки на хоккей Ставки

В очередном матче КХЛ «Адмирал» примет СКА. Победа гостей оценивается в 1.82, тогда как успех хозяев – в 3.64. На СКА можно поставить с форой -1 за 2.18. Пока неясно, насколько голевым будет матч – на ТМ4.5 и ТБ4.5 предлагаются одинаковые коэффициенты 1.90.

Напомним, СКА угодил в серию из пяти подряд поражений. При этом команда сумела выиграть дважды после этого, забросив по четыре шайбы «Северстали» и «Амуру». У «Адмирала» – шесть поражений в восьми играх.

Матч начнется в 12:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
Адмирал, верим!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий