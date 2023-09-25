СКА проиграл 5 последних матчей из 7, но в гостевой игре против «Адмирала» идет однозначным фаворитом

В очередном матче КХЛ «Адмирал» примет СКА. Победа гостей оценивается в 1.82, тогда как успех хозяев – в 3.64. На СКА можно поставить с форой -1 за 2.18. Пока неясно, насколько голевым будет матч – на ТМ4.5 и ТБ4.5 предлагаются одинаковые коэффициенты 1.90.

Напомним, СКА угодил в серию из пяти подряд поражений. При этом команда сумела выиграть дважды после этого, забросив по четыре шайбы «Северстали» и «Амуру». У «Адмирала» – шесть поражений в восьми играх.

Матч начнется в 12:30 по московскому времени.

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