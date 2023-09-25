В матче двух худших команд РПЛ нет фаворита и есть очень маленький коэффициент на низ

В заключительном матче девятого тура РПЛ в Воронеже встретятся «Факел» и «Рубин».

Букмекеры не определились с фаворитом – на победу «Факела» выставлен коэффициент 2.65, а на успех «Рубина» – 2.78. Голов в матче совсем не ожидается – ТМ2.5 оценен в очень низкие 1.52, так что даже вариант с ТБ2 котируется за 1.83.

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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