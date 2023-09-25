Дмитрий Лызик получили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок тура»

В Новосибирске завершился групповой этап БЕТСИТИ Кубка Столетия по волейболу в группе Б.

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик признан лучшим игроком второго тура БЕТСИТИ Кубка Столетия в группе Б.

«Локомотив» набрал 11 очков в шести матчах и занял второе место в группе Б, одержав четыре победы и потерпев два поражения. Во втором туре новосибирцы дома переиграли московское «Динамо» и «Факел» и уступили «Динамо-ЛО».

Первое место в группе Б с 15 очками заняло московское «Динамо». Москвичи и «железнодорожники» вышли в «Финал четырех», который пройдет в Калининграде 7-8 октября.

Награду Лызику вручил руководитель PR-направления БЕТСИТИ Филипп Ковалев.

Дмитрий Лызик, блокирующий «Локомотива»:

– Это моя первая индивидуальная награда за последние пять лет в Суперлиге. Мне очень приятно получить приз MVP. Хочется еще и еще получать награды и выигрывать. Мне уже сказали, что я, как Месси, потому что у меня теперь есть Золотой мяч. Этот приз направится на самое видное место!