«Авангард» удаляется меньше всех в КХЛ, коэффициент сегодня – 2.00

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«Авангард» сыграет против «Нефтехимика», который на старте сезона заработал втрое больше малых штрафов (44 против 15), а в личных встречах с «Авангардом» 10 раз подряд не проиграл по штрафному времени. При этом коэффициенты:

Победа «Нефтехимика» по 2-минутным удалениям за 2.03.
Меньше 4,5 штрафов «Авангарда» за 1.67.

У Омска всего 30 штрафных минут за семь матчей, что как минимум на 27 меньше, чем у ближайшей команды лиги по этому показателю и почти в пять раз меньше, чем у лидеров.

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2 комментария

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Ястреб
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