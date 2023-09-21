Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал» от БК «Марафон»

Этот уикенд завершится жарким дерби в столице Испании – «Атлетико» постарается поставить подножку разогнавшемуся «Реалу». Команда блога БК «Марафон» вновь вооружилась статистикой и подготовила разбор главного матча 6-го тура Ла Лиги.

Когда матч?

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится 24 сентября.

Во сколько играют?

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Коэффициенты

Рынок 1×2 (0% маржа)

Победа «Атлетико» – 2.97

Ничья – 3.46

Победа «Реала» – 2.65

Более детально с широкой линией коэффициентов и исходов на мадридское дерби можно и нужно ознакомиться здесь.

«Атлетико» громко хлопнул дверью в преддверии 2-недельной паузы и монструозно смял «Райо Вальекано» 7:0, одержав крупнейшую выездную победу в истории клуба, однако в первом же осеннем матче потерпел крах сам – поездка в гости к «Валенсии» обернулась безнадежным разгромом 0:3. Разочарование принес и старт в ЛЧ – «матрасники» проспали результативный забег вратаря «Лацио» Проведеля на 95-й минуте и упустили победу над римлянами (1:1).

Начало матча с «Сосьедадом» тоже не сулило для «Реала» ничего хорошего в 5-м туре Ла Лиги – баски открыли счет уже на 5-й минуте и следом забили второй гол, который впоследствии отменили. Хозяева «Сантьяго Бернабеу» не поддались панике и перевернули игру во 2-м тайме – Вальверде разрядил пушку уже спустя 40 секунд после перерыва, а Хоселу завершил камбэк на 60-й минуте. Через 3 дня коллектив Анчелотти вновь сорвал оглушительные аплодисменты домашней публики – 14-кратный обладатель главного еврокубка все-таки взломал дебютанта ЛЧ «Унион» на 95-й минуте усилиями Беллингема и открыл сезон с 6 побед кряду в 4-й раз в XXI веке и во 2-й кампании подряд!

Любопытно отметить, что в прошлом году 6-й тур подарил нам аналогичную вывеску – «Атлетико» принимал «Реал». Тогда победителями вышли «сливочные» (2:1). Каким счет будет на этот раз?

Статистика и анализ

«Реал» выиграл все 6 матчей в сезоне 2023/24

У «Атлетико» лишь одна победа над «Реалом» в 12 последних официальных матчах

У «Атлетико» всего одна победа в 4 последних матчах

«Атлетико» не забил 2 из 3 последних матчей в Ла Лиге

Тотал голов меньше 3.5 сыграл в 10 из 11 последних матчей «Реала» в Ла Лиге

Тотал голов меньше 2.5 сыграл в 9 из 10 последних очных матчей

Тотал голов меньше 2.5 сыграл в 11 из 13 последних очных матчей в Ла Лиге

Наш прогноз на матч

Победа «Реала» или ничья и тотал голов меньше 4.5 – 1.62

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