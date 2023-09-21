«Пари» – титульный партнер состава Entity по Dota 2

Букмекерская компания «Пари» и состав Entity по Dota 2 подписали новое соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на год. Начиная со стартовавшего 18 сентября турнира DreamLeague Season 21, «Пари» будет титульным партнером команды.

В состав Entity по Dota 2 входят россиянин Владислав Kataomi Семенов, белорус Дмитрий Fishman Полищук, казах Алимжан Watson Исламбеков, филиппинец Ким Gabbi Вильяфюрте, а также немец Даниэл Stormstormer Шоетзау.

Напомним, Entity прошла европейский отбор и завоевала слот на The International. На нем команда начнет свой путь 12 октября.

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