«Пари» – титульный партнер состава Entity по Dota 2
Букмекерская компания «Пари» и состав Entity по Dota 2 подписали новое соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на год. Начиная со стартовавшего 18 сентября турнира DreamLeague Season 21, «Пари» будет титульным партнером команды.
В состав Entity по Dota 2 входят россиянин Владислав Kataomi Семенов, белорус Дмитрий Fishman Полищук, казах Алимжан Watson Исламбеков, филиппинец Ким Gabbi Вильяфюрте, а также немец Даниэл Stormstormer Шоетзау.
Напомним, Entity прошла европейский отбор и завоевала слот на The International. На нем команда начнет свой путь 12 октября.
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