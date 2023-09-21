У «Аякса» и «Марселя» почти равные шансы в главном матче первого тура Лиги Европы. И он сложится результативно

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Стартует первый тур Лиги Европы, а главная вывеска в нем – матч «Аякс» – «Марсель». Букмекеры видят совсем небольшим фаворитом хозяев: на победу «Аякса» можно поставить за 2.58, «Марселя» – за 2.86.

При этом ТМ2.5 котируется очень высокими 2.32, а ТБ2.5 идет за 1.75.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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