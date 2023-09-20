Казино Caesars заплатило хакерам выкуп в размере 15 млн долларов за похищенные данные клиентов

Крупная американская сеть казино Caesars Entertainment, подвергшаяся хакерской атаке, заплатила выкуп похитителям данных.

7 сентября неизвестные украли базу данных программы лояльности компании, в которой хранились данные водительских прав и номера социального страхования клиентов.

Под подозрение попала группировка Scattered Spider, которая ранее атаковала сеть отелей MGM Resorts.

По данным Wall Street Journal, казино заплатило хакерам 15 млн долларов за нераспространение данных клиентов, хотя взломщики требовали в два раза больше.

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