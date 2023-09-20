«Урал» восемь лет не побеждает «Локомотив» на своем поле, но идет фаворитом у букмекеров

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В матче Пути РПЛ Кубка России сыграют «Урал» и «Локомотив».

Клуб из Екатеринбурга с 2015 года не побеждает «Локо» на домашней арене. Букмекеры считают, что «Урал» переломит этот тренд – их победа оценивается в 2.50.

Поставить на гостей можно за 3.00, ничья – наименее вероятный исход (3.30).

Матч «Урал» – «Локомотив» состоится сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени.

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3 комментария

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sega megabitovich
я лучше пивас куплю, чем ставить буду, тыща раз полезней будет 🍺😁
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Al Al
Какой кэф на порванную футболку Дзюбы?
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Только Локо Только Победа
Превращаемся в середняка. Клуб с историей и большим количеством болельщиков разваливают на глазах! Даже в матчах с Уралом фавориты не мы 😢
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