«Урал» восемь лет не побеждает «Локомотив» на своем поле, но идет фаворитом у букмекеров
В матче Пути РПЛ Кубка России сыграют «Урал» и «Локомотив».
Клуб из Екатеринбурга с 2015 года не побеждает «Локо» на домашней арене. Букмекеры считают, что «Урал» переломит этот тренд – их победа оценивается в 2.50.
Поставить на гостей можно за 3.00, ничья – наименее вероятный исход (3.30).
Матч «Урал» – «Локомотив» состоится сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени.
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