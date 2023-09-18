Мурат Гассиев 30 сентября в Турции встретится с Отто Валлином

Российский боксёр Мурат Гассиев (30-1, КО 23) 30 сентября в турецком Белеке проведёт защиту пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе против шведа Отто Валлина (25-1, КО 14). Этот 10-раундовый бой возглавит шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night».

Бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжёлом весе Гассиев с осени 2020 года выступает в тяжелой категории, и за это время российский боксёр одержал в королевском дивизионе четыре досрочные победы. В своём последнем поединке Гассиев в марте текущего года в Ереване во втором раунде нокаутировал на тот момент не знающего поражений американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Inter-Continental.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. Отто Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Отто Валлин известен в первую очередь по поединку против действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в сентябре 2019 года. Тогда шведу предрекали досрочное поражение, но Валлин сумел оказать достойное сопротивление Фьюри и уступил лишь единогласным решением судей. Примечательно, что после того поединка британец провел четыре боя и во всех выиграл досрочно.

Для Валлина поражение от Фьюри остается единственным в карьере. После неудачи в противостоянии с британцем Валлин одержал пять побед. В последний раз швед в январе единогласным решением судей одолел американца Хеламана Олгуина.

Турнир 30 сентября в Белеке будет организован промоутерскими компаниям «Ural Boxing Promotions», «Patriot Boxing» и «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Генеральным партнером шоу выступит букмекерская компания «Лига Ставок».

Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.