«Ноттингем Форест» – фаворит матча против «Бернли», который еще не набрал очков за три игры

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Заключительный матч пятого тура АПЛ пройдет в понедельник, 18 сентября: «Ноттингем Форест» примет «Бернли». Хозяева идут на 12-м месте в турнирной таблице, гости – предпоследние без очков за три матча.

Букмекеры оценивают шансы на победу «Ноттингем Форест» выше – 2.11 против 3.38. При этом они не определились, будет ли матч голевым – примерно одинаковые коэффициенты выставлены на ТМ2.5 и ТБ2.5: соответственно 1.94 и 1.92.

Игра «Ноттингем Форест» – «Бернли» начнется в 21:45 по московскому времени.

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