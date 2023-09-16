Игорная отрасль Макао за август заплатила налогов на $800 млн – это рекордный показатель с января 2020-го

За 8 месяцев 2023 года власти китайской провинции собрали уже $4,85 млрд налоговых поступлений от игорного бизнеса.

Это на 175% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда все еще действовали ограничения на въезд в Макао, связанные с Covid-19. В соответствии с новой 10-летней системой концессий на игорный бизнес Макао, которая вступила в силу 1 января, налог на валовой игровой доход казино (GGR) составляет 40%.

Общий доход казино Макао за восемь месяцев до 31 августа достиг $8,6 млрд. Правительство Макао ранее заявляло, что, по его оценкам, общий доход от казино в 2023 году составит около $16 млрд.

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