В LEON-Второй Лиге выбрали лучших игроков и тренеров в августе

В LEON-Второй Лиге определили лучших игроков и тренерский штаб по итогам августа. Голосование проходило в несколько этапов. На первом определили кандидатов, которые отличились в прошедшем месяце. Затем путем голосования в соцсетях подписчики выбрали лучших.

В LEON-Второй Лиге А в дивизионе «золото» лучшим стал тренерский штаб ФК Краснодар-2». Подопечные Николая Писарева не проигрывали семь матчей подряд. Конкуренцию тренерскому штабу команды из Краснодара составили: ФК “Чайка”, ФК “Динамо Брянск”, ФК “Муром”.

В дивизионе «серебро» ожидаемо выбрали тренерский штаб ФК “Новосибирск”. На данный момент команда уверенно занимает первое место и имеет задел в шесть очков от ближайшего конкурента.

Лучшим игроком месяца в «золоте» стал также представитель «Краснодара-2» Даниил Карпов, который забил три гола и отдал две результативные передачи.

В дивизионе «серебро» голосованием выбрали игрока ФК «Новосибирск». Им стал Артемий Малеев. В августе игрок отметился голом и двумя результативными передачами.