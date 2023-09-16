Пятый тур АПЛ! Где смотреть матчи “Манчестеров”?

Новая неделя – новый тур АПЛ. После международной паузы к нам возвращается лучшая футбольная лига мира. Очень много ярких матчей ждет нас в эти выходные и мы не могли пройти мимо них.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 16.09.2023 20:00

Наверное, это главный матч уикенда в Англии. Мощнейший “Брайтон” едет на Олд Траффорд, где встретится с “Манчестер Юнайтед”. Оба коллектива очень заряжены на успех. «МЮ» продолжает стремиться к вершинам английской Премьер-лиги. Команда работает над восстановлением своей славы и навязчиво преследует чемпионский титул. Жаль, что пока не получается… Постоянные скандалы вокруг футболистов, которые бьют своих девушек и жён. Проблемы с составом и ссоры игроков с тренером. То ли дело “Брайтон”, в котором царит прекрасная атмосфера. Они являются одними из лидеров АПЛ, часто выигрывают грандов и с горящими глазами рвутся в Еврокубковую осень.

Наверняка тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» разработали свои стратегии для этой игры. Какие тактики они выберут, чтобы преодолеть своих соперников? Неизвестно. Можно только предполагать, что игра будет чересчур атакующая. Победа манкунианцев оценивается экспертами компании 1XBET в 2.25, когда на “Брайтон” дают ровно 3 коэффициента.

Наш прогноз: Обе забьют. В прошлом туре “МЮ” показал, что имеет колоссальные проблемы в защите, но атакующий потенциал команды остался на неплохом уровне.

Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити 16.09.2023 20:00

В это же время начнет играть ещё одна команда из Манчестера. “Сити” поедет в Лондон на Олимпийский стадион в гости к “Вест Хэму”. Никто бы и подумать не мог, что лондонцы так бодро начнут сезон, одержав 3 победы и однажды сыграв в ничью в 4-х турах АПЛ. Но в субботу их ожидает “главный злодей” в лице чемпиона прошлого сезона. Команда Гвардиолы лидирует и в этом розыгрыше АПЛ, пока не попав на соперника, который заставил попотеть тренерский штаб “горожан”. В этот раз ожидается настоящая битва на поле с драматическими моментами, потрясающими голами и выдающимися защитными действиями от футболистов “Вест Хэма”. Компания 1XBET считает фаворитом гостей, отдавая “МС” 1.51. А вот “ВХЮ” оценили невероятные для прохода 6.75.

Наш прогноз на матч довольно простой – победа действующего чемпиона.

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