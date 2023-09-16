«Ливерпуль» не выиграл ни одного матча в прошлом сезоне по субботам в 14:30. На то, что «Вулвз» не проиграют – отличный коэффициент

«Ливерпуль» сыграл в прошлом сезоне шесть субботних матчей в дневном слоте (14:30) и не выиграл ни одного:

⭕️ «Фулхэм» – «Ливерпуль» 2:2

⭕️ «Эвертон» – «Ливерпуль» 0:0

❌ «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» 1:0

⭕️ «Ливерпуль» – «Челси» 0:0

❌ «Борнмут» – «Ливерпуль» 1:0

❌ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 4:1

Забито всего три гола, по xG набрано всего 8,56, а реализация оставила желать лучшего: чтобы оформить три гола пришлось 83 раза ударить по воротам.

Сегодня в 14:30 игра на выезде против «Вулверхэмптона», коэффициент на то, что хозяева не проиграют идет за 2.37.

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