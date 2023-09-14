Казахстанцы выиграли поездку в Болгарию! Как это произошло?



Совсем скоро состоятся игры в рамках Кубка Дэвиса, где наша сборная Казахстана сыграет принципиальные матчи против сборной Болгарии. Благодаря помощи Федерации Тенниса, компания 1XBET провела розыгрыш в социальной сети Instagram, где в формате лотереи были выявлены два победителя. Ими стали Адил из Атырау и Николай из Алматы. Хотелось бы познакомиться со счастливчиками и задать пару вопросов:

–Привет! Поздравляем с победой в розыгрыше поездки в Болгарию на матчи сборной Казахстана на Кубке Дэвиса!

А. Привет! Спасибо большое, это была большая неожиданность для меня.

Н. Привет! Большое спасибо, буду очень рад посетить такое масштабное мероприятие, и поболеть за нашу сборную.

–Подскажи, как ты узнал о розыгрыше?

Н. О розыгрыше узнал случайно листая ленту Instagram, увидел пост от 1XBET так как подписан на их страницу, и подумал почему бы не попробовать принять участие.

А. Я уже давно подписан на инстаграм 1XBET, слежу за новостями так сказать.

–Какие эмоции были от того, что выиграл в данном конкурсе?

А. Давно, участвую в розыгрышах от 1XBET, и ни разу ничего не выигрывал. А тут “бац”, и поездка в Болгарию. Это же Европа, я был безумно рад своему выигрышу. Когда сообщил родственникам, они скептически отнеслись, но думаю до них дойдёт только после поездки.

Н. Эмоции от победы в розыгрыше не передать словами, нужно было меня видеть в этот момент. Был счастлив, и в тоже время не верил, что победил. Крайне редко удаётся выиграть вообще хоть что-то в розыгрышах, даже брелок, а тут поездка в Болгарию.

–Был ли ты ранее в Болгарии?

Н. Никогда не был в Болгарии, но всегда хотел объездить всю Европу, начало положено! Выражаю огромную благодарность компании 1XBET и Федерации Тенниса Казахстана за предоставленную возможность!

А. Ранее кроме Турции Европу не видел. Думаю, Болгария будет отличным стартом для начал карьеры путешественника по Европе.

–Какие у тебя отношения с теннисом? Играешь? Смотришь?

А. В теннис только недавно начали играть с друзьями, получается пока плохо, но вид спорта в целом интересный.

Н. Самому не довелось поиграть в теннис, только в настольный, но хотелось бы попробовать. Смотрю трансляции периодически, но не всегда получается.

–Кто твой любимый теннисист?

Н. Мои фавориты из нашей сборной Александр Бублик и Елена Рыбакина. Всегда интересно наблюдать за их игрой и поболеть за своих. Из мировых это Новак Джокович.

А. Теннис начал смотреть наверное год назад только. На данный момент импонирует игра Каспера Рууда. Заметил его на последнем Ролан Гарросе.

–Спасибо за интервью. Хотел бы задать последний вопрос: Как ты думаешь, какие шансы у Казахстана на Кубке Дэвиса?

А. У Болгарии отсутствуют их лучшие игроки, так что пройти Болгарию думаю нашим будет по силу.

Н. Я считаю что шансы нашей сборной огромные, у нас прекрасные игроки. Верю в их успех! Вперёд Казахстан!

Вместе с победителями розыгрыша с командой поедут блоггеры и спортсмены: амбассадор компании 1XBET Айгерим Абилкадирова и боец RFC, Octagon Айтжанов Адилет. Ждем интересные включения из Софии от ребят. Следить за приключениями казахстанцев в Болгарии вы можете в Instagram аккаунте компании 1XBET, а также на личных страницах блоггеров.

Напомним, что игры на кубке Дэвиса с участием Казахстана пройдут 16-17 сентября.

Подписывайтесь на социальные сети компании 1XBET, участвуйте в розыгрышах ценных призов и, возможно, следующим победителем станете именно ВЫ!