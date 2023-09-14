Прогноз на матч «Интер» – «Милан» от БК «Марафон»

В эту субботу состоится, пожалуй, главное противостояние в истории итальянского футбола – миланское дерби! Команда блога БК «Марафон» не смогла пройти мимо такого статусного матча и подготовила разбор грядущей встречи.

Когда матч?

Матч «Интер» – «Милан» состоится 16 сентября.

Во сколько играют?

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Коэффициенты

Рынок 1×2 (0% маржа)

Победа «Интера» – 2.20

Ничья – 3.64

Победа «Милана» – 3.68

«Интер» безупречно начал сезон Серии А, впервые с 1966-го одержав 3 сухие победы. Общий счет на старте кампании – 8:0, а самым результативным в команде является Лаутаро Мартинес, в его активе уже 5 голов. Теперь же на очереди миланское дерби, к которому «нерадзурри» должны быть полностью готовы. Симоне Индзаги подписал новое соглашение до 2025 года. Получится ли отметить это событие викторией?

«Милан» совершенно не отстает от своего соседа по городу. «Россонери» выиграли 3 из 3 первых поединков в Серии А. Во многом это заслуга Оливье Жиру, который переживает вторую молодость: форвард, которому в конце сентября исполнится 37 лет, забивает уже 6 матчей подряд. К сожалению для Пиоли, француз травмировал ногу во встрече с Ирландией. Есть проблемы и у Тео Эрнандеса – крайний защитник получил ушиб и не тренируется со сборной. Смогут ли они восстановиться к 16 сентября?

Статистика и анализ

«Интер» выиграл 5 последних матчей в Серии А

«Интер» победил «Милан» в 4 последних матчах

«Интер» не пропустил в 4 последних матчах в Серии А

«Милан» не забил «Интеру» в 4 последних матчах

Тотал голов меньше 3.5 сыграл в 11 из 12 последних очных матчей

Тотал голов меньше 1.5 сыграл в 2 из 3 последних очных матчей

Наш прогноз на матч

Победа «Интера» или ничья + тотал голов меньше 3.5 – 1.84

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