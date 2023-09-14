В Литве букмекерскую компанию оштрафовали на 25 тысяч за нарушение самоисключения клиента
Букмекерская компания Top Sport получила штраф в 25 тысяч евро. Причина – доступ к игре для самоисключившегося лица.
Один из игроков зарегистрировался в схеме самоисключения и присоединился к ней с 31 октябре 2022 года, но продолжал играть с Top Sport 11-го и 22 ноября. Кроме того, ему было разрешено оставаться в своей учетной записи после самоисключения.
По закону доступ самоисключившимся должен быть заблокирован, это касается и входа в учетную запись.
Нарушение было выявлено в марте 2023 года.
Эффект Месси в «Интер Майами»: шансы на чемпионство в МЛС – от коэффициента 225 до второй команды в лиге
Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?
Комментарии