В Литве букмекерскую компанию оштрафовали на 25 тысяч за нарушение самоисключения клиента

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Букмекерская компания Top Sport получила штраф в 25 тысяч евро. Причина – доступ к игре для самоисключившегося лица.

Один из игроков зарегистрировался в схеме самоисключения и присоединился к ней с 31 октябре 2022 года, но продолжал играть с Top Sport 11-го и 22 ноября. Кроме того, ему было разрешено оставаться в своей учетной записи после самоисключения.

По закону доступ самоисключившимся должен быть заблокирован, это касается и входа в учетную запись.

Нарушение было выявлено в марте 2023 года.

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