Коэффициент на победу «Нью-Йорк Джетс» в Супероуле вырос в четыре раза. Все из-за травмы главной звезды

Теги Ставки на спорт Супербоул НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Ставки на американский футбол Ставки

Звездный квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил травму в дебютном матче и выбыл до конца сезона НФЛ.

«Джетс» выиграли игру и без главного игрока, хотя и были небольшими андердогами против «Баффало Биллс» (22:16), но уже по обновленной букмекерской линии на победителя Супербоула и Американской конференции совершили резкое падение. Теперь:

Победа в Супербоуле: коэффициент упал с 17.00 до 61.00
Победа в Американской конференции: с 10.00 до 31.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фанат поставил на 5:0 и 6:0 с разницей в 10 лет – к своим юбилеям. Дважды выиграл!

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