Коэффициент на победу «Нью-Йорк Джетс» в Супероуле вырос в четыре раза. Все из-за травмы главной звезды

Звездный квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил травму в дебютном матче и выбыл до конца сезона НФЛ.

«Джетс» выиграли игру и без главного игрока, хотя и были небольшими андердогами против «Баффало Биллс» (22:16), но уже по обновленной букмекерской линии на победителя Супербоула и Американской конференции совершили резкое падение. Теперь:

Победа в Супербоуле: коэффициент упал с 17.00 до 61.00

Победа в Американской конференции: с 10.00 до 31.00

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