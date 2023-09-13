Коэффициент на победу «Нью-Йорк Джетс» в Супероуле вырос в четыре раза. Все из-за травмы главной звезды
Звездный квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил травму в дебютном матче и выбыл до конца сезона НФЛ.
«Джетс» выиграли игру и без главного игрока, хотя и были небольшими андердогами против «Баффало Биллс» (22:16), но уже по обновленной букмекерской линии на победителя Супербоула и Американской конференции совершили резкое падение. Теперь:
Победа в Супербоуле: коэффициент упал с 17.00 до 61.00
Победа в Американской конференции: с 10.00 до 31.00
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Фанат поставил на 5:0 и 6:0 с разницей в 10 лет – к своим юбилеям. Дважды выиграл!
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