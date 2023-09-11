Букмекеры совсем не верят в Армению перед матчем против Хорватии

Матч квалификации Евро-2024 Армения – Хорватия состоится 11 сентября.

Явный фаворит – Хорватия, на ее победу предложен коэффициент 1.44, а на успех Армении – 7.20. Букмекеры склоняются к тому, что в матче будут голы – на ТМ2.5 можно поставить за 2.07, а на ТБ2.5 – за 1.81.

В группе D с десятью набранными очками лидирует Турция, у Хорватии – семь, но на две игры меньше. Армения также набрала семь очков, сыграв на матч больше, чем Хорватия.

Игра Армения – Хорватия начнется в 19:00 по московскому времени.

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