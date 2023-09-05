Александр Кокорин возвращается в «Арис» и сыграет в Лиге Европы. На выход команды из группы – приличный коэффициент

Александр Кокорин отыграл прошлый сезон за кипрский клуб на правах аренды, привел «Арис» к первому чемпионству в 93-летней истории, забил 9 мячей и стал лучшим игроком чемпионата Кипра.

Летом форвард вернулся в расположение «Фиорентины», провел межсезонье и теперь снова отправляется на Кипр. Без Кокорина «Арис» смог квалифицироваться в Лигу Европы, где сыграет в одной группе с «Бетисом», «Рейнджерсом» и «Спартой Прагой», так что еврокубки российскому форварду обеспечены.

Выход из непростой группы – 5.00

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