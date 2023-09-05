Александр Кокорин возвращается в «Арис» и сыграет в Лиге Европы. На выход команды из группы – приличный коэффициент
Александр Кокорин отыграл прошлый сезон за кипрский клуб на правах аренды, привел «Арис» к первому чемпионству в 93-летней истории, забил 9 мячей и стал лучшим игроком чемпионата Кипра.
Летом форвард вернулся в расположение «Фиорентины», провел межсезонье и теперь снова отправляется на Кипр. Без Кокорина «Арис» смог квалифицироваться в Лигу Европы, где сыграет в одной группе с «Бетисом», «Рейнджерсом» и «Спартой Прагой», так что еврокубки российскому форварду обеспечены.
Выход из непростой группы – 5.00
Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе
Как дела у русских футболистов в Европе? Смотрим на коэффициенты Головина и Кузяева, вспоминаем о Миранчуке и Кокорине
Из россиян Захарян (Сосьедад), Оздоев (ПАОК), Миранчук (Аталанта), вот теперь Кокорин. Ещё есть, конечно, Лодыгин (Панатинаикос) и Лунев (Карабах).
На счёт пошуметь, правда, сомнения имеются:)
P.S. про еврокубки я серьезно. Кроме Головина кто ещё?