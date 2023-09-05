Александр Кокорин возвращается в «Арис» и сыграет в Лиге Европы. На выход команды из группы – приличный коэффициент

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Александр Кокорин отыграл прошлый сезон за кипрский клуб на правах аренды, привел «Арис» к первому чемпионству в 93-летней истории, забил 9 мячей и стал лучшим игроком чемпионата Кипра. 

Летом форвард вернулся в расположение «Фиорентины», провел межсезонье и теперь снова отправляется на Кипр. Без Кокорина «Арис» смог квалифицироваться в Лигу Европы, где сыграет в одной группе с «Бетисом», «Рейнджерсом» и «Спартой Прагой», так что еврокубки российскому форварду обеспечены. 

Выход из непростой группы – 5.00

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3 комментария

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Ден Ден
Ответ Евгений Вырныгаев
когда в команде Саша, то коэффициенты становятся константами. Удачи, легенда, хоть кто-то из наших может пошуметь в еврокубках P.S. про еврокубки я серьезно. Кроме Головина кто ещё?
Головина в этом сезоне в ек не будет.
Из россиян Захарян (Сосьедад), Оздоев (ПАОК), Миранчук (Аталанта), вот теперь Кокорин. Ещё есть, конечно, Лодыгин (Панатинаикос) и Лунев (Карабах).
На счёт пошуметь, правда, сомнения имеются:)
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+5
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Евгений Вырныгаев
когда в команде Саша, то коэффициенты становятся константами. Удачи, легенда, хоть кто-то из наших может пошуметь в еврокубках
P.S. про еврокубки я серьезно. Кроме Головина кто ещё?
+3
0
+3
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YakSerge
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