В ОАЭ появится регулятор азартных игр, хотя в стране они запрещены и караются штрафом и тюрьмой

Государственное информационное агентство Эмиратов (WAM) сообщило о создании в ОАЭ главного управления по регулированию коммерческих азартных игр (GCGRA). В его задачи будет входить ведение нормативной базы и регулировка деятельности национальных лотерей и коммерческих азартных игр.

Напомним, азартные игры в ОАЭ на данный момент законодательно запрещены. При нарушении закона участник азартных игр может быть приговорен к двум годам тюремного заключения и оштрафован на сумму, эквивалентную 12 тысячам евро.

При этом крупные игорные компании намерены реализовать большие инфраструктурные проекты в стране, включая казино. На данный момент неясно, какие именно формы азартных игр будут разрешены в ОАЭ, в том числе и онлайн.

Сообщается также, что в ОАЭ может быть введен налог на доходы от азартных игр в размере 25% на массовом рынке и 8% на игры премиум-класса.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?