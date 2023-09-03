«Логичное и разумное решение». В БК «Леон» отреагировали на назначение Широкова и.о. тренера «Леон Сатурн»

Роман Широков сменил Олега Кононова на посту тренера «Леон Сатурн». Кононов покинул пост главного тренера команды из Раменского, написав заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял «Леон Сатурн» с 4 июля этого года. Также из клуба ушли тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко.

В «Леоне» прокомментировали назначение Романа Широкова на пост и.о. главного тренера клуба «Леон Сатурн».

«Назначение Романа Николаевича на должность и.о. главного тренера – логичное и разумное решение на сегодняшний день», – заявили в БК «Леон».

Задачи команды в сезоне не меняются – первое место в группе дивизиона Б LEON Второй лиги. Сейчас команда занимает 2-ю строчку, набрав 15 очков после 6 матчей.

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