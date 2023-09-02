Букмекеры не верят, что Джокович выиграет US Open без проигранных сетов. На это открыли линию

Новак Джокович может стать первым теннисистом в истории «Открытой эры» (в 1968 году все турниры стали открытыми, то есть профессионалы и любители смогли соревноваться между собой), который выиграет US Open ни отдав ни одного сета сопернику. Букмекерские конторы открыли на это специальную линию:

Выиграет US Open не отдав ни одного сета – 7.00.

Если же какой-то из сетов будет проигран, то коэффициент – 1.07.

Лишь 5 теннисистов в истории «Открытой эры» выигрывали турнир «Большого шлема» без проигранного сета.

1. Илие Настасе насухо выиграл «Ролан Гаррос» в 1970 году.

2. Кен Роузуолл – Australian Open в 1972-м.

3. Роджер Федерер сделал это дважды – Австралия в 2007-м и Уимблдон ровно через 10 лет.

4. Бьорн Борг сделал это трижды – Уимблдон в 1976-м и Франция в 1978-м и 1980-м.

5. Рафа Надаль из своих 14 титулов «Ролан Гарроса» – 4 раза не отдавал ни сета.

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