Лишь три из десяти лучших бомбардиров «Баварии» в XXI веке стартовали лучше Кейна

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У Харри Кейна (3+1) в трех стартовых официальных играх за мюнхенцев, и лишь трое из топ-10 лучших бомбардиров клуба в этом веке провели их лучше:

Манджукич – 4+2

Клозе – 4+1

Тони – 3+2

Одинаковую с британцем статистику показал Марио Гомес, но 2 из 3 его мячей были забиты в 1-м раунде Кубка Германии клубу из низших дивизионов. 

Хуже Кейна стартовали: 

Элбер – 2+0

Писарро – 1+0

Санта Крус – 1+0

Левандовски – 0+2

Мюллер и Макай – 0+0

На то, что Кейн станет лучшим бомбардиром Бундеслиги-2023/24 выставлен коэффициент 1.40.

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5 комментариев

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ɔculpa
Если бы бралась вся история, то трое человек впереди Кейна в этой статистике действительно могли бы перечисляться с припиской "лишь", но когда берётся лишь двадцать первый век, то три человека впереди это не "лишь", а просто три человека впереди (если уж не "аж"). Подача задумывалась как эффектная, но ошибочно. И уж понятно, что новость ничего не значит в принципе.
+18
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+18
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Asl Ali
Лука Тони эталонный таран в футболе... эх помню его жест пальцами у виска после гола . Классика
+10
0
+10
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GR5
Манджукич - самый недооцененный игрок, а сколько он черновой работы выполнял, будучи нападающим в каждом клубе в котором играл.
+3
0
+3
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ShAtO
спортс, что с тобой?
+1
0
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el_marca
Ответ GR5
Манджукич - самый недооцененный игрок, а сколько он черновой работы выполнял, будучи нападающим в каждом клубе в котором играл.
Да, вообще жаль что его продали. В топ матчах он был полезнее, чем Роберт)
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