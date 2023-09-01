Лишь три из десяти лучших бомбардиров «Баварии» в XXI веке стартовали лучше Кейна

У Харри Кейна (3+1) в трех стартовых официальных играх за мюнхенцев, и лишь трое из топ-10 лучших бомбардиров клуба в этом веке провели их лучше:

Манджукич – 4+2

Клозе – 4+1

Тони – 3+2

Одинаковую с британцем статистику показал Марио Гомес, но 2 из 3 его мячей были забиты в 1-м раунде Кубка Германии клубу из низших дивизионов.

Хуже Кейна стартовали:

Элбер – 2+0

Писарро – 1+0

Санта Крус – 1+0

Левандовски – 0+2

Мюллер и Макай – 0+0

На то, что Кейн станет лучшим бомбардиром Бундеслиги-2023/24 выставлен коэффициент 1.40.

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