Лишь три из десяти лучших бомбардиров «Баварии» в XXI веке стартовали лучше Кейна
У Харри Кейна (3+1) в трех стартовых официальных играх за мюнхенцев, и лишь трое из топ-10 лучших бомбардиров клуба в этом веке провели их лучше:
Манджукич – 4+2
Клозе – 4+1
Тони – 3+2
Одинаковую с британцем статистику показал Марио Гомес, но 2 из 3 его мячей были забиты в 1-м раунде Кубка Германии клубу из низших дивизионов.
Хуже Кейна стартовали:
Элбер – 2+0
Писарро – 1+0
Санта Крус – 1+0
Левандовски – 0+2
Мюллер и Макай – 0+0
На то, что Кейн станет лучшим бомбардиром Бундеслиги-2023/24 выставлен коэффициент 1.40.
Средний xG в АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Что это значит для ставок?
Этих футболистов ловили на ставках: Буффон, Скоулз, Олич и другие. Их банили, штрафовали или просто отпускали
5 комментариев