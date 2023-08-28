«Пари» стал официальным партнером тульского «Арсенала». Матч с «Торпедо» сыграют в обновленной форме

Букмекерская компания «Пари» и футбольный клуб «Арсенал» из Тулы объявили о начале сотрудничества. По условиям соглашения «Пари» стала официальным партнером «канониров». В рамках сотрудничества футболисты «Арсенала» в сезоне 2023/24 будут выступать с логотипом «Пари» на игровой форме. Первый матч в обновленной экипировке тульская команда проведет 28 августа против «Торпедо».

Алексей Левинский, директор по спортивному маркетингу «Пари»:

«Мы видим, как активно поддерживают «Арсенал» в родном городе. Надеюсь, что мы дополним взаимодействие клуба с болельщиками своими идеями и совместными активациями, а команда при поддержке PARI преподнесет поклонникам главный подарок в виде возвращения в Премьер-лигу».

Помимо тульского клуба, в российском футболе PARI сотрудничает с представителями РПЛ «Пари НН», «Ахматом» и «Оренбургом», а также с выступающими в Первой лиге «Торпедо» и «Шинником».

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