В воскресенье на ЧМ по баскетболу андердоги выиграли 5 из 8 матчей. ROI ставок на аутсайдеров – 146,75%

В пятницу стартовал чемпионат мира по баскетболу, который в этом году принимает Индонезия, Япония и Филиппины.

Третий игровой день на ЧМ оказался полон сенсаций. Букмекерские андердоги победили в 5 матчах из 8:

Италия – Доминиканская Республика - 82:87. Коэффициенты: 1.42 – 2.94.

Австралия – Германия – 82:85. Коэффициенты: 1.59 – 2.59.

Черногория – Египет – 89:74. Коэффициенты: 1.02 – 16.00.

Ливан – Канада – 73:128. Коэффициенты: 20.00 – ставки на П2 не принимались.

Филиппины – Ангола – 70:80. Коэффициенты: 1.32 – 3.49.

Япония – Финляндия – 98:88. Коэффициенты: 4.67 – 1.20.

Литва – Мексика – 96:66. Коэффициенты: 1.05 – 11.00

Франция – Латвия – 86:88. Коэффициенты: 1.14 – 6.05.

Букмекерские фавориты выиграли только в поединках, где коэффициент на аутсайдера превышал 10.

Если поставить во всех 8 матчах на победу андердога 1000 рублей, то чистая прибыль составила бы 11 740 рублей, ROI – 146,75%.

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