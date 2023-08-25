5 миллионов тенге за матчи казахстанских клубов в Лиге конференций

Теги Тобол Астана Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Ставки

Компания «Winline» запустила игру, которая позволяет выиграть 5 000 000 тенге абсолютно бесплатно.

Х5– бесплатный аналог тотализатора, в котором дважды в неделю пользователям предложено угадать исходы 5 топовых событий. Угадавший все 5 исходов, получает суперприз 5 млн тенге.

В 7 туре участвовало 332 претендента и один из претендентов забрал 5 000 000 тенге. Угадав все исходы 5 топовых событий, в числе которых были 2 события с участием казахстанских команд «Астаны» и «Тобола» в Лиге конференций.

В ближайшее время пройдет следующий тур Х5. Переходи по ссылке и стань следующим, кто заберет 5 000 000 тенге!

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