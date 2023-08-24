«Интер Майами» с Месси – третий фаворит сезона в МЛС, хотя идет последним в таблице

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Ставки на футбол Ставки

«Интер Майами» с Лионелем Месси вышел в финал Открытого кубка США, который состоится через месяц. Сейчас команда сосредоточится на играх в рамках МЛС.

Фаворитами МЛС букмекеры считают «Цинциннати» и «Лос-Анджелес» – на их общий успех можно поставить соответственно за 5.00 и 6.00. Следующими в списке идут «Интер Майами» и «Филадельфия» с коэффициентом 8.00 на каждую из этих команд.

При этом «Цинциннати», «Лос-Анджелес» и «Филадельфия» идут в верхней части обеих конференций, тогда как «Интер Майами» занимает последнее место на Востоке.

Более того, «Интер Майами» отстает на 20 очков от зоны плей-офф и на 14 – от зоны уайлд-кард, через которую также можно побороться за выход в плей-офф. Но и количество сыгранных матчей у команды меньше, чем у соперников.

В МЛС «Интеру Майами» предстоит сыграть еще 12 матчей с августа по октябрь. Ближайший – 27 августа в 2:30 по московскому времени, где клуб Месси встретится на выезде против «Нью-Йорка».

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7 комментариев

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Spartan_big_bang
Кстати, если выиграет это будет 45 трофей Великого!? Ведь этот кубок официальный, не такой, как у повелителя верблюдов?
+6
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+6
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Даниил Гутин
Главное зайти в зону плей-офф, а там есть шанс побороться, но сегодняшний матч с Цинциннати наглядно показал, что есть к чему стремиться, и несмотря на трио Барсы есть в МЛС те, кто по игре лучше
+4
0
+4
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Александр Северный
я конечно всё понимаю, но глупо товарищи. Интер уже прыгнул выше головы. ну а если ещё второй кубок возьмёт, то это это потолок. следующий сезон - да, но в этом задача подняться в таблице на сколько возможно
+4
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VERBLYUD
Ответ Spartan_big_bang
Кстати, если выиграет это будет 45 трофей Великого!? Ведь этот кубок официальный, не такой, как у повелителя верблюдов?
Конечно! Это национальный Кубок США.
+3
0
+3
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Spartan_big_bang
Удачи Майами во главе с Месси, буду держать кулаки за второй кубок
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Tazemyrat Tolayew
Лео пожалей рональда!
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Asl Ali
у них уже там плей офф начинается что ли ? понять не могу или сезон только начался ?
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