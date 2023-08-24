«Интер Майами» с Месси – третий фаворит сезона в МЛС, хотя идет последним в таблице

«Интер Майами» с Лионелем Месси вышел в финал Открытого кубка США, который состоится через месяц. Сейчас команда сосредоточится на играх в рамках МЛС.

Фаворитами МЛС букмекеры считают «Цинциннати» и «Лос-Анджелес» – на их общий успех можно поставить соответственно за 5.00 и 6.00. Следующими в списке идут «Интер Майами» и «Филадельфия» с коэффициентом 8.00 на каждую из этих команд.

При этом «Цинциннати», «Лос-Анджелес» и «Филадельфия» идут в верхней части обеих конференций, тогда как «Интер Майами» занимает последнее место на Востоке.

Более того, «Интер Майами» отстает на 20 очков от зоны плей-офф и на 14 – от зоны уайлд-кард, через которую также можно побороться за выход в плей-офф. Но и количество сыгранных матчей у команды меньше, чем у соперников.

В МЛС «Интеру Майами» предстоит сыграть еще 12 матчей с августа по октябрь. Ближайший – 27 августа в 2:30 по московскому времени, где клуб Месси встретится на выезде против «Нью-Йорка».

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