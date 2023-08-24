«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – абсолютные фавориты матчей 3-го тура саудовской Про-лиги

24 августа состоятся пять матчей третьего тура Про-лиги Саудовской Аравии.

Наибольший интерес вызывают матчи «Аль-Хилаля» и «Аль-Иттихада». По мнению букмекеров, обе команды не испытают проблем. На победу «Аль-Хилаля» над «Аль-Раэдом» выставлен коэффициент 1.178, а на успех «Аль-Иттихада» в матче с «Аль-Риядом» можно поставить за 1.181.

Победы соперников котируются соответственно за 13.50 и 13.75.

За «Аль-Хилаль» выступают Яссин Буну, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Малком, Неймар и Александар Митрович. Состав «Аль-Иттихада» пополнили Фабиньо, Жота, Нголо Канте и Карим Бензема.

Матчи «Аль-Раэд» – «Аль-Хилаль» и «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад» начнутся в 21:00 по московскому времени.

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