Вероятность ухода Салаха в Саудовскую Аравию возросла до 25%. Коэффициент упал в два раза

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы Ставки на спорт Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Ставки

Британская букмекерская контора Betfair понизила коэффициент на переход Мо Салаха из «Ливерпуля» с 8.00 до 4.00. 

«Аль-Иттихад» готов заплатить за Мохамеда Салаха более 90 млн евро. Клуб из Саудовской Аравии продолжает борьбу за 31-летнего египетского нападающего «Ливерпуля» и рассчитывает, что размер нового предложения (более 100 миллионов долларов или более 90 млн евро) может изменить позицию главного тренера английского клуба Юргена Клоппа, ранее не желавшего расставаться с Салахом.

Ранее сообщалось, что в новом клубе форвард может получить 180 млн евро за два сезона.

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2 комментария

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NeverAloneWalker
Надо отпустить. Это уже не тот Салах, что был 3 года назад. Деградация очевидна
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avcgloronalduMU
клопп его уже меняет по ходу матча, в принципиальном матче против Челси был заменён, значит, что уже не такой основополагающий
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