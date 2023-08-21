Сомали запретит Telegram и TikTok, а еще – платформу 1XBet

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20 августа Министерство связи и технологий Сомали объявило о закрытии Telegram, TikTok и 1XBet в стране. В качестве причины названо противостояние и предотвращение непристойных действий и контента, а также пропаганды экстремизма.

Министерство сочло важным отключить игровое оборудование TikTok, Telegram и 1XBet, поскольку оно «повлияло на сомалийскую молодежь, в результате чего погибли люди». Также было упомянуто, что эти платформы используются террористами и аморальными группами «для постоянного распространения ужасающих изображений и дезинформации среди общественности».

Работа приложений будет приостановлена с 24 августа.

«Любой, кто не выполнит этот приказ, столкнется с четкими и надлежащими юридическими мерами», – заявил министр связи и технологий Джама Хасан Халиф.

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