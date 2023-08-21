В матче «Алавес» – «Севилья» совсем не ждут голов – очень низкий коэффициент на ТМ2.5

В испанской Ла Лиге пройдут два оставшихся матча второго тура. «Алавес» примет «Севилью», а «Гранада» – «Райо Вальекано».

В первой паре небольшим фаворитом выступают гости (2.22 на победу), а во второй – хозяева (2.56 на П1).

Обе игры, согласно ожиданиям букмекеров, не станут сверхголевыми. В матче «Гранада» – «Райо» ТМ2.5 выставлен на низком значении 1.61, а в игре «Алавес» – «Севилья» – вообще за 1.51. Поэтому даже на ТБ2 коэффициенты высоки – соответственно 1.76 и 1.92.

Матч «Алавес» – «Севилья» начнется в 20:00 по московскому времени, двумя часами позже сыграют «Гранада» и «Райо».

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