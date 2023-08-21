В матче «Алавес» – «Севилья» совсем не ждут голов – очень низкий коэффициент на ТМ2.5

Теги Севилья Ла Лига Алавес Райо Вальекано Ставки на спорт Гранада Ставки на футбол Ставки

В испанской Ла Лиге пройдут два оставшихся матча второго тура. «Алавес» примет «Севилью», а «Гранада» – «Райо Вальекано».

В первой паре небольшим фаворитом выступают гости (2.22 на победу), а во второй – хозяева (2.56 на П1).

Обе игры, согласно ожиданиям букмекеров, не станут сверхголевыми. В матче «Гранада» – «Райо» ТМ2.5 выставлен на низком значении 1.61, а в игре «Алавес» – «Севилья» – вообще за 1.51. Поэтому даже на ТБ2 коэффициенты высоки – соответственно 1.76 и 1.92.

Матч «Алавес» – «Севилья» начнется в 20:00 по московскому времени, двумя часами позже сыграют «Гранада» и «Райо».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий