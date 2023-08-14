«Аль-Хилаль» с Малкомом и Невешем стартует в саудовской Про-лиге. Коэффициент на победу над «Абхой» очень низок

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ставки на спорт Рубен Невеш Малком Ставки на футбол Абха Ставки

В чемпионате Саудовской Аравии проходит первый тур сезона-2023/24.

Первый матч «Аль-Хилаль», состав которого в межсезонье пополнили Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и тренер Жорже Жезуш, сыграет на выезде с клубом «Абха».

«Аль-Хилаль» в прошлом сезоне финишировал третьим, «Абха» заняла 12-е место.

Коэффициент на победу «Аль-Хилаля» составляет 1.45, а на успех «Абхи» – 5.95. Фора -1 на победу «Аль-Хилаля» котируется за 1.74.

Также предполагается, что матч выйдет голевым. На ТБ2.5 предлагается коэффициент 1.47, а на ТБ3 – 1.76.

В стартовом составе «Аль-Хилаля» на матч против «Абхи» из звездных новичков выйдут Малком и Рубен Невеш.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Воскресенье в РПЛ: «Сочи» забил ЦСКА, «Балтика» не забила «Динамо» и проиграла, фора на «Факел» умерла на 98-й минуте

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий