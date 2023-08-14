«Аль-Хилаль» с Малкомом и Невешем стартует в саудовской Про-лиге. Коэффициент на победу над «Абхой» очень низок

В чемпионате Саудовской Аравии проходит первый тур сезона-2023/24.

Первый матч «Аль-Хилаль», состав которого в межсезонье пополнили Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и тренер Жорже Жезуш, сыграет на выезде с клубом «Абха».

«Аль-Хилаль» в прошлом сезоне финишировал третьим, «Абха» заняла 12-е место.

Коэффициент на победу «Аль-Хилаля» составляет 1.45, а на успех «Абхи» – 5.95. Фора -1 на победу «Аль-Хилаля» котируется за 1.74.

Также предполагается, что матч выйдет голевым. На ТБ2.5 предлагается коэффициент 1.47, а на ТБ3 – 1.76.

В стартовом составе «Аль-Хилаля» на матч против «Абхи» из звездных новичков выйдут Малком и Рубен Невеш.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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