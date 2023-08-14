«Аль-Хилаль» с Малкомом и Невешем стартует в саудовской Про-лиге. Коэффициент на победу над «Абхой» очень низок
В чемпионате Саудовской Аравии проходит первый тур сезона-2023/24.
Первый матч «Аль-Хилаль», состав которого в межсезонье пополнили Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и тренер Жорже Жезуш, сыграет на выезде с клубом «Абха».
«Аль-Хилаль» в прошлом сезоне финишировал третьим, «Абха» заняла 12-е место.
Коэффициент на победу «Аль-Хилаля» составляет 1.45, а на успех «Абхи» – 5.95. Фора -1 на победу «Аль-Хилаля» котируется за 1.74.
Также предполагается, что матч выйдет голевым. На ТБ2.5 предлагается коэффициент 1.47, а на ТБ3 – 1.76.
В стартовом составе «Аль-Хилаля» на матч против «Абхи» из звездных новичков выйдут Малком и Рубен Невеш.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
Воскресенье в РПЛ: «Сочи» забил ЦСКА, «Балтика» не забила «Динамо» и проиграла, фора на «Факел» умерла на 98-й минуте
Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?
Комментарии