Казахстанские клубы в Лиге Конференций! Обзор предстоящих матчей квалификации.

Мало кто не в курсе результатов наших команд в этом сезоне Еврокубков. Четыре клуба представляют нашу страну на европейской арене, 3 из которых участвуют в Лиге Конференций.

Начнем с главного клуба нашей страны на данный момент. Да, мы про “Ордабасы”. Лидер чемпионата Казахстана начал свой путь в Лиге Конференций с домашнего матча с “Легией”. Польский клуб является самым титулованным в своей стране и точно не должен был быть легкой прогулкой для шымкентцев. Матч проходил под контролем поляков, однако особого преимущества это не давало. В первом тайме “Ордабасы” успешно вышел вперед. Уже на 13-й минуте был открыт счет, а в начале второй тайма шымкентский клуб увеличил преимущество. К сожалению, опыта нашей команде явно не хватает. В середине второй половины встречи ощущалось невероятное волнение, что показывает большое количество желтых карточек. В итоге, “Ордабасы” пропустил два гола и отпустил важную победу на своей арене. На второй матч, команды выходят в разном настроении. “Легию” не будет ждать долгий перелет, коллектив увез ничью из Шымкента и нуждается в минимальной победе над соперником. “Ордабасы” же наоборот ожидает продолжительный полет в Польшу и давление на “гостя”. Не понятно, как поведет себя наш клуб в непривычной для себя погоды. В Варшаве на данный момент комфортные для футбола 22-25 градусов, в это время в Шымкенте стрелка термометра переваливает 38-40 градусов. Надеемся, что “Ордабасы” сможет “дышать” в прохладной Европе и подарить своим фанатам нужную победу. Компания 1XBET не верит в победу казахстанского клуба, поэтому оценивает их успех в 7.8 коэффициента. На победу “Легии” аналитики дают проходные 1.41 коэффициента. Однако, стоит отметить, что в матче “Базель” – “Тобол” никто не поверил в победу костанайцев, на которых давали целых 9 коэффициентов. Мы же побудем патриотами и поверим в “Ордабасы”! Наш прогноз: П2 за 7.8.

Матч “Легия” – “Ордабасы” состоится 04.08.2023 в 01:00.

“Актобе” прошелся катком по грузинскому “Торпедо” из прекрасного города Кутаиси. 1-4 в пользу казахстанской команды. Лучше результата и не придумаешь, чтобы принимать грузин на домашнем стадионе. “Актобе” действительно провел замечательный матч, но и соперник оказался не самым грозным. С большой долей вероятности выход актюбинцев дальше неизбежен. Аналитики считают, что домашний матч “Актобе” выиграет. 1XBET предлагает взять довольно большие 1.61 за П1. Успех “Торпедо” оценили в 5.2 коэффициента. В случае прохода, актюбинскую команду ожидает матч с румынским клубом “Сепси”. Они в свою очередь играют с крепким клубом из Болгарии “ЦСКА София” и уже успели победить их 0-2. Мы считаем, что “Актобе” не просто победит соперника, но и сделает это с приятным счетом. Предполагаем, что исход “П1 и ТБ 1.5 – Да” за приятные 2.05.

Матч “Актобе” – “Торпедо Кутаиси” состоится 03.08.2023 в 22:00.

Главная вывеска Лиги Конференций для Казахстана состоится в Костанае, где местный “Тобол” должен показать класс и не прогнуться под натиском сильного “Базеля”. Матч в Швейцарии был легендарным для “Тобола” и точно попадет в “музей славы казахстанского футбола”. Никто не верил в победу нашей команды. Только серьезные болельщики из Костаная не опускали руки. Итоговый счёт встречи 1-3 в пользу “Тобола”. Невероятный результат для казахстанской команды. Ответная встреча обещает быть очень нервной. Во-первых, нельзя исключать фактор ненужной расслабленности со стороны казахстанской команды. Роскошный счёт не должен давать право команде успокоиться и отдать игру “Базелю”. Во-вторых, “Тоболу” откровенно повезло с красной карточкой, полученной швейцарцами. Именно после неё нашей команде удалось устроить штурм на ворота Сальви. Скорее всего на второй матч “Базель” подойдет к матчу в ином настрое и в полном составе. Но есть факторы, играющие на руку “Тоболу”. Первое – комфортный счет в первой встрече. Можно позволить себе экспериментировать и быть более агрессивными в своих действиях на поле. 1-3 неплохо развязывает руки креативщикам команды. Второе – дальние удары, которые стали визитной карточкой казахстанских футболистов в последнее время. Невероятный гол Оразова точно заострит внимание защитников “Базеля”, которые будут вынуждены отрабатывать не только забегания нападающих, но и меткие удары игроков “Тобола”. Аналитики 1XBET не отдают предпочтение костанайцам, однако и в успех швейцарцев верят неохотно. 3.43 коэффициента на успех “Тобола” против 2.07 на “Базель”. Очень хочется поверить в “Тобол” и мы выберем победу ребят из Костаная.

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Матч “Тобол” – “Базель” состоится 03.08.2023 в 20:00