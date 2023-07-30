В топ-5 в линий на лучшего бомбардира чемпионшипа 3 игрока «Лестера»

Букмекерские конторы выставили линию на то, кто станет лучшим бомбардиром чемпионшипа в сезоне-2023/24. Тут сразу три игрока «Лестера».

Джейми Варди («Лестер») – 11.00

Пэтсон Дака («Лестер») – 11.00

Чуба Акпом («Мидлсбро») – 13.00

Келечи Ихеаначо («Лестер») – 13.00

Джоэл Пиро («Суонси») – 13.00

«Лестер» намерен вернуться в премьер-лигу за один сезон. Помимо вышеуказанных топарей, «Лестер» купил защитника Харри Уинкса у «Тоттенхэма», который прошлый сезон провёл в «Сампдории», Конора Коуди у «Вулверхэмптона», который отбегал год за «Эвертон», а еще вернул из аренды Айосе Переса.

Руководить клубом будет Энцо Мареска. В 2014 году он поднял «Палермо» из Серии B в Серию А и намерен повторить этот же трюк с «Лестером».

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