В топ-5 в линий на лучшего бомбардира чемпионшипа 3 игрока «Лестера»

Теги Лестер чемпионшип Джейми Варди Келечи Ихеаначо Пэтсон Дака Ставки

Букмекерские конторы выставили линию на то, кто станет лучшим бомбардиром чемпионшипа в сезоне-2023/24. Тут сразу три игрока «Лестера».

Джейми Варди («Лестер») – 11.00
Пэтсон Дака («Лестер») – 11.00
Чуба Акпом («Мидлсбро») – 13.00
Келечи Ихеаначо («Лестер») – 13.00
Джоэл Пиро («Суонси») – 13.00

«Лестер» намерен вернуться в премьер-лигу за один сезон. Помимо вышеуказанных топарей, «Лестер» купил защитника Харри Уинкса у «Тоттенхэма», который прошлый сезон провёл в «Сампдории», Конора Коуди у «Вулверхэмптона», который отбегал год за «Эвертон», а еще вернул из аренды Айосе Переса.

Руководить клубом будет Энцо Мареска. В 2014 году он поднял «Палермо» из Серии B в Серию А и намерен повторить этот же трюк с «Лестером». 

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