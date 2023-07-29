На матч «Гамбурга» и «Шальке» давали высокий тотал 3.5. Команды забили восемь голов на двоих

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Вторая Бундеслига стартовала с топового матча между «Гамбургом» и «Шальке». Планка по количеству голов в обеих Бундеслигах, как правило, устанавливается букмекерами в районе 3.5. На ТБ3 предлагался коэффициент 1.69, а на ТБ3.5 – 2.11.

Команды пробили ТБ3.5 к 56-й минуте – счет был 2:2.

При счете 3:3 «Гамбург» добавил два мяча в компенсированное время и выиграл 5:3. Например, ТБ6 в этой игре котировался за 10.00.

В субботу, 29 июля, состоятся еще восемь матчей второй Бундеслиги.

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