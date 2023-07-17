Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ, две из трех ставок раздела «Ставки» на Sports.ru сыграли
Сборная Мексики выиграла Кубок КОНКАКАФ, обыграв Панаму (1:0).
Раздел «Ставки» на Sports.ru предложил три ставки на финал, две из которых сыграли
- Исходя из статистики Мексика часто забивает Панаме во вторых таймах. Единственный гол был забит на 88 минуте, коэффициент 1.59;
- Сборная Панамы проигрывала вторые таймы в 6 из 7 последних личных встреч (теперь в 7 из 8), коэффициент на проигрыш второй половины шел за 2.06;
- А панамец Исмаэль Диас, увы, не забил, так и оставшись вторым в списке бомбардиров турнира.
Мексика идет на рекорд по трофеям КОНКАКАФ, однако у Панамы есть секретное оружие
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