Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ, две из трех ставок раздела «Ставки» на Sports.ru сыграли

Сборная Мексики выиграла Кубок КОНКАКАФ, обыграв Панаму (1:0).

Раздел «Ставки» на Sports.ru предложил три ставки на финал, две из которых сыграли

Исходя из статистики Мексика часто забивает Панаме во вторых таймах. Единственный гол был забит на 88 минуте, коэффициент 1.59 ;

; Сборная Панамы проигрывала вторые таймы в 6 из 7 последних личных встреч (теперь в 7 из 8), коэффициент на проигрыш второй половины шел за 2.06;

А панамец Исмаэль Диас, увы, не забил, так и оставшись вторым в списке бомбардиров турнира.

Мексика идет на рекорд по трофеям КОНКАКАФ, однако у Панамы есть секретное оружие

Раздел «Ставки» на Sports.ru