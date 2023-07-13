Мексика – явный фаворит Кубка КОНКАКАФ после вылета США. Финал против Панамы – 17 июля

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На Золотом Кубке КОНКАКАФ прошли полуфинальные матчи. Сборная США сыграла вничью 1:1 с Панамой и уступила ей по пенальти. Команда Мексики разгромила Ямайку 3:0.

Таким образом, Мексика и Панама сыграют в финале турнира.

Букмекеры считают Мексику явным фаворитом. На прямую победу над Панамой в основное время предлагается коэффициент 1.50. Успех Панамы котируется за 8.50. Вероятность победы Мексики по итогам финала оценивается очень низким коэффициентом 1.18, а Панамы – 4.55.

Финал Мексика – Панама пройдет ночью 17 июля, начало – в 2:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Сергей Сухоруков
Панама красавы!!!! Неожидал
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