У чемпионов Уэльса и Гибралтара худшие шансы на выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

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Розыгрыш Лиги чемпионов-2023/23 уже стартовал в конце июня. В первом квалификационном раунде встретятся 15 пар.

Согласно букмекерским котировкам, наименьший шанс на выход в следующую стадию турнира – у валлийского «Нью Сэйнтс», который сыграет со шведским «Хэкеном». Коэффициент на выход «Нью Сэйнтс» – 11.00, а на «Хэкен» – 1.022.

Также невелики шансы у гибралтарского «Линкольна» – 8.60. А у его соперника «Карабаха» – 1.048.

Выделяются также коэффициенты на выход во второй раунд у североирландского «Ларна» и мальтийского «Хамрун Спартанс» – по 7.90. Они сыграют соответственно против финского ХИКа и израильского «Маккаби» из Хайфы.

11 и 12 июля пройдут 15 матчей первого квалификационного раунда. Ответные игры – 18 и 19 июля.

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