Бельгия побеждала в семи первых таймах против Эстонии. При Тедеско она вела к перерыву в играх с Германией и Швецией

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Сборная Эстонии примет команду Бельгии в четвертом туре квалификации к Евро-2024. Матч пройдет во вторник, 20 июня.

Бельгия выиграла семь первых таймов в восьми матчах против Эстонии. В прошлых двух гостевых играх с эстонцами бельгийцы побеждали до перерыва 2:1 и 1:0 – это происходило соответственно в 2021 и 2016 годах.

При этом Эстония проиграла всего три первых тайма в последних 15 матчах, но соперниками в них были Венгрия, Аргентина и Кипр. Бельгия под руководством Доменико Тедеско в двух матчах из трех вела в счете к перерыву – против Швеции и Германии.

Победа Бельгии в первом тайме котируется за 1,67.

Матч Эстония – Бельгия начнется в 21:45 по московскому времени.

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