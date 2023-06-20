У Гюндогана больше шансов на переход в «Барселону», чем на продление контракта с «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити Барселона возможные трансферы Ставки на спорт Илкай Гюндоган Ставки на футбол Ставки

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к уходу из клуба по истечении контракта, который заканчивается в конце июня.

По данным Mundo Deportivo, переговоры с игроком проводит «Барселона». Это и есть главный фаворит в борьбе за Гюндогана, по мнению букмекеров. Причем коэффициент на переход в «Барселону» достаточно низок – 1.40. Даже вероятность продления контракта в «Ман Сити» не настолько высока – 3.00. Остальные варианты менее реальны: 9.50 – на переход в «Арсенал», 10.00 – на переезд в Саудовскую Аравию, 17.00 – на возвращение в дортмундскую «Боруссию» и 21.00 – на трансфер в «Баварию».

В «Ман Сити» 32-летний Гюндоган провел семь сезонов.

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4 комментария

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паяльная лампа
Ну больше это больше, чем меньше, спасибо
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Alexlagodny
Сейчас он на Ибице ласты парит, а там будет видно.
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alexis2020
Гюндоган - уровень любой команды мира
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