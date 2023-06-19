В 10 из последних 15 матчей с участием Турции забито не менее трех голов. У Уэльса 7 таких игр за тот же период

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Сборная Турции сыграет с командой Уэльса в Самсуне. Игра пройдет в понедельник, 19 июня.

В десяти из последних 15 матчах с участием турецкой сборной забивается не меньше трех голов. У валлийской команды показатель за этот период чуть скромнее – семь игр.

В трех матчах квалификации к Евро не менее трех голов было забито в двух играх Турции и в одной – Уэльса.

ТБ2,5 в игре Турция – Уэльс котируется за 2,23, а ТБ2 – за 1,63.

Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

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