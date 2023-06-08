BetBoom запустил игру в «Три в ряд» с розыгрышем фрибетов в своем приложении

BetBoom подарит более 100 тысяч фрибетов в акции “Футбольный БУМ”. Нужно выполнить простые условия:

Скачай приложение BetBoom (Android/iOS)

Зарегистрируйся (это займет пару минут) или зайди в свой аккаунт

Найди игру в сторис приложения, играй и зарабатывай очки. Чем больше очков ты наберешь, тем выше позиция в рейтинге

Каждые 12 часов тебе будут давать бесплатную попытку. Если хочешь получить больше, делай ставку от 500 рублей с кэфом от 1.3 на спорт/киберспорт или от 400 рублей на быстрые игры.

Важно! Одновременно можно получить не больше 1 сеанса игры. Ставки и сеансы не суммируются.

Распределение призов:1 место – 5 000 фрибетов

2 место – 4 000 фрибетов

3 место – 3 500 фрибетов

4-9 место – 3 000 фрибетов

10-29 место – 2 000 фрибетов

30-50 место – 1 500 фрибетов

Успей набрать как можно больше очков и получи фрибеты!