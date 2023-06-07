БЕТСИТИ подводит итоги РПЛ: «Спартак» – самый популярный клуб, 20 млн рублей с пяти ставок и экспресс с удалениями

БЕТСИТИ раскрывает все букмекерские секреты РПЛ.

3 июня прошел заключительный тур РПЛ. «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом, ЦСКА мощно провел весну и финишировал вторым, а «Спартак» удержал бронзу в борьбе с «Ростовом». Впереди стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Новый розыгрыш стартует 23 июля. По завершении турнира букмекерская компания БЕТСИТИ подводит главные итоги.

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Самым популярным клубом среди игроков БЕТСИТИ стал «Спартак». На матчи красно-белых пришлось 9.6% ставок. Почти процент им уступил чемпион России – «Зенит». На петербуржцев ставили чуть реже – 8.7%. Следом за ними плотно идут три столичных клуба – ЦСКА (7.3%), «Локомотив» (7.1%) и «Динамо» (6.9%). На остальные 11 клубов РПЛ приходятся 60% ставок.

Больше всего ставок было принято на матч «Спартак» – «Краснодар». Голевая перестрелка на «Открытие Арене» вызвала ажиотаж у игроков. Хозяева выиграли тот матч за счетом 4:3, уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3. 1.3% ставок от общего оборота на все матчи РПЛ пришлись именно на этот поединок. На втором месте дерби двух столиц в первом круге – «Спартак» – «Зенит» (1:2). Тройку замыкает встреча ЦСКА – «Факел» (4:1) в четвертом туре.

Самым прибыльным для игроков БЕТСИТИ стал матч «Торпедо» – «Краснодар» в седьмом туре. Уверенная победа фаворита со счетом 4:1 и обилие голов позволили игрокам переиграть букмекера на 87%. Всего на один процент меньше прибыли игрокам принес матч «Нижний Новгород» – «Локомотив» в 21-м туре. Игроки поверили в эффект Дзюбы и успех «железнодорожников». Артем отметился дублем, «Локо» победил со счетом 4:0, а игроки остались в большом плюсе.

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В компании рассказали о самых крупных выигрышах. Возглавил список выигрыш с матча «Крылья Советов» – «Динамо». Игрок БЕТСИТИ сделал осторожную ставку на то, что «Динамо» не проиграет, но загрузил на этот исход крупную сумму – 6 350 000 рублей. Кэф составил 1.19. Гости одержали уверенную победу со счетом 2:0 и принесли беттору 7 556 500 рублей.

По сумме чистой прибыли лидирует ставка на победу «Урала» в гостевом матче с «Торпедо». Игрок поставил 3 140 000 рублей на успех екатеринбуржцев за коэффициент 1.94. Гости заставили игрока понервничать – только на 65-й минуте Рай Влут забил первый и единственный гол в матче. Его точный удар принес беттору 6 091 600 рублей.

БЕТСИТИ также поделился самым крупным по сумме чистого выигрыша экспрессом на матчи РПЛ. Им стал двойник на удаления в матчах «Динамо» – ЦСКА и «Химки» – «Сочи». Игрок загрузил на этот исход 136 363 рубля с общим кэфом 10.24. В столичном дерби судья удалил сразу двух игроков: на 79-й минуте «армейца» Ивана Облякова, а еще через три минуты динамовца Ярослава Гладышева. В Химках удаления пришлось ждать до 94-й минуты. Арбитр решился показать красную карточку полузащитнику хозяев Денису Казанцеву только после вмешательства VAR. Выигрыш составил 1 396 357 рублей.

По словам старшего аналитика трейдинга БЕТСИТИ Владимира Сидорова, РПЛ в этом году значительно вырос по обороту ставок:

«БЕТСИТИ остается лидером по запуску эксклюзивных линий и спецставок на РПЛ. В каждом туре мы давали уникальные ставки на статистику игроков: голы, фолы, удары и т.д. В конце сезона мы запустили несколько линий к борьбе за серебряные медали между ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом». У нас можно было сделать ставки на любой вкус, начиная со сравнений, кто выше и точного места команд и заканчивая более экзотическими исходами. Игроки оценили широту и эксклюзивность нашей линии и предпочитали ставить на РПЛ в БЕТСИТИ. Оборот ставок на РПЛ вырос на 18% в прематче и на 25% - в лайве», – сказал старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров.

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