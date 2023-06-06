Дмитрий Бивол и Сергей Павлович ответили на вопросы подписчиков соцсетей Olimpbet

В конце мая Olimpbet провел две активности со своими амбассадорами. Непобежденный боксер, суперчемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол и один из самых перспективных бойцов UFC Сергей Павлович ответили на вопросы подписчиков соцсетей букмекерской компании.

Бивол предположил, кто победил бы в противостоянии Тайсона и Али, поделился мнением о лучших боксерах в истории и рассказал о бое мечты. Выпуск с ним можно посмотреть на YouTube-канале Olimpbet. Павлович признался, кем бы стал, если бы не спорт, назвал самого сложного соперника в карьере и наконец-то объяснил, зачем вырубает всех в первом раунде. Интервью с ним вышло на партнерском для Olimpbet YouTube-канале «Вестник ММА».

Еще одна фишка акции — авторы лучших вопросов получили перчатки с автографами спортсменов. Причем победителей Бивол и Павлович выбрали сами. Смотрите выпуски, чтобы узнать, кого отметили бойцы, и обязательно оставляйте в комментариях свои вопросы. Возможно, в следующий раз амбассадоры Olimpbet ответят именно на них.

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