«Фиорентина» – «Вест Хэм»: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги конференций 7 июня

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян дает прогноз на финал Лиги конференций. «Фиорентина» и «Вест Хэм» встретятся в Праге 7 июня в 22:00 мск.

В какой форме «Фиорентина»

«Фиалки» прошли в плей-офф «Брагу» (4:0, 3:2), «Сивасспор» (1:0, 4:1), «Лех» (4:1, 2:3) и «Базель» (1:2, 3:2 в дополнительное время). Две недели назад команда Итальяно уступила «Интеру» (1:2) в финале Кубка Италии, а после этого одолела «Рому» (2:1) и «Сассуоло» (3:1) в Серии А и завершила чемпионат на 8-м месте. «Фиорентина» проиграла 3 из 4 финалов еврокубков в своей истории, а единственный трофей Кубок Кубков завоевала в 1961 году. Сейчас в составе флорентийцев выступает лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал (7 голов). Вратарь Сальваторе Сиригу пропустит финал из-за травмы. Под вопросом находится участие полузащитника Гаэтано Кастровилли.

В какой форме «Вест Хэм»

Лондонский клуб выиграл 13 из 14 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, причем в 2 из 3 последних игр еврокубка одержал волевые победы. В АПЛ «Вест Хэм» финишировал на 14-м месте и не смог отобраться в континентальные турниры через Кубок Англии и Кубок лиги. Дэвид Мойес может лишиться работы, если его команда не выиграет финал ЛК. Микаил Антонио результативно играет в Европе и забил 6 голов в этом розыгрыше, причем все – после 35-й минуты. Другой нападающий Джанлука Скамакка не сыграет в Праге из-за травмы.

«Фиорентина» – «Вест Хэм»: статистика личных встреч

Соперники не встречались в официальных матчах. Единственные их встречи состоялись в 1976 году, когда «Фиорентина» дважды одолела «Вест Хэм» (1:0, 1:0) в рамках Англо-итальянского кубка.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Фиорентина» – «Вест Хэм» 7 июня

Обе забьют за 1.92

Думаю, обе забьют – отличный вариант для матча двух неуступчивых команд. «Фиорентина» может остаться без еврокубков, хотя провела сезон ровно и стала самой прессингующей командой Серии А. «Вест Хэм» будет биться за Дэвида Мойеса, которому грозит отставка за 14-е место в АПЛ. «Молотобойцы» уже не раз вытаскивали матчи за счет характера и готовы к любому развитию событий. Трофей нужен обоим, так что голы в обе стороны мы обязательно увидим.

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