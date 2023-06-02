У игроков и экспертов БЕТСИТИ разные фавориты в первом в матче финала НХЛ

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4 июня в первом матче финальной серии НХЛ «Вегас» сыграет с «Флоридой». Встреча пройдет в Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», начало – в 03:00.

«Вегасу» приложил немало усилий, чтобы пробиться в финал Кубка Стэнли. Команда обыграла «Даллас» с общим счетом 4:2, но в трех матчах из шести коллективам пришлось играть овертайм. Зато последняя решающую победу в серии «рыцари» одержали красиво – 6:0.

«Флорида» же прошлась катком по «Каролине», выиграв в серии со счетом 4:0. Овертайм понадобился в двух матчах.

А что по очным встречам «Вегаса» и «Флориды»? «Рыцари» одержали две победы в трех последних матчах, одну игру взял соперник.

Аналитики БЕТСИТИ не видят в первой встрече финала явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение «Вегасу». На его победу в основное время предлагают поставить за кэф 2.20. Аналогичная ставка на «Флориду» есть за 2.80. Ничья же в основное время идет за 4.40.

А вот игроки охотнее ставят на команду Бобровского. «Флориде» досталось 35% от общего количества процента ставок на результат основного времени. На «Вегас» ушло 30%, на ничью – 35%.

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